GGD Groningen: “Aantal besmettingen blijft ondanks afname hoog”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het aantal besmettingen blijft, ondanks een duidelijke afname, hoog in de provincie Groningen. Dat stelt de Groningse GGD in haar wekelijke corona-update.

In de provincie Groningen zijn sinds vorige week 826 personen positief getest. In de week ervoor lag het aantal besmettingen op 1.080. “Het overall beeld van de afgelopen week voor onze regio, met een besmettingsgraad van circa 133 gevallen per 100.000 inwoners op weekbasis, ligt op het niveau ernstig”, schrijft de GGD. Sinds de uitbraak van het virus, vorig jaar maart, zijn nu 21.033 personen in de provincie postief getest.

Tekst gaat verder onder de infographic

Leeftijdsverdeling

Uit de cijfers van afgelopen week blijkt dat het aandeel nieuwe besmettingen onder personen van 65 jaar en ouder is gestegen. De leeftijdsverdeling is nu als volgt: in de leeftijdscategorie 0 tot 15 jaar gaat het om een besmettingsgraad van 6%, in de groep van 16 tot 19 jaar eveneens om 6% en in de catgeorie 20 tot 29 jaar om 15%. De meeste besmettingen worden aangetroffen in de groep 30 tot 65 jaar waar de graad op 50% ligt. In de categorie ouder dan 65 jaar gaat het om 24% waar dit vorige week nog 18% was.

Meeste besmettingen vinden in thuissituaties plaats

De afgelopen week is het de GGD gelukt om bij iedere nieuwe besmetting een volledig bron- en contactonderzoek uit te voeren. In 68% van de besmettingen lukte het ook een vermoedelijke bron te benoemen. Daaruit blijkt dat 47% van de besmettingen in thuissituaties plaatsvond, 22% op werksituaties, 18% op vrijetijdsbestedingen, 32% in zorginstellingen en 0% op scholen. “Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen, de bovengenoemde percentages tellen dan ook op tot meer dan 100 procent.”

Ontwikkeling coronabesmettingen

De GGD concludeert dat ondanks een afname van het aantal coronabesmettingen de aantallen hoog blijven “Dit sluit aan bij de landelijke trend. Voor de provincie als geheel zitten we deze week op circa 133 meldingen per 100.000 inwoners.” De meeste besmettingsmeldingen afgelopen week kwamen uit de gemeente Pekela met 328 op 100.000. Westerwolde scoort 284, Oldambt 230, Veendam 175 en Westerkwartier 131. In de afgelopen week kwamen er 11 personen in de provincie te overlijden ten gevolge van een bewezen corona-infectie. Het totale aantal overlijdens komt daarmee op 152 te liggen.

Bijna 3.000 minder tests afgenomen

Het aantal coronatesten die afgelopen week door de GGD af werden genomen op de verschillende testlocaties ligt lager in vergelijking met vorige week. “In totaal lieten 7.639 mensen zich testen tegenover 10.218 in de week er voor. Van de 7.639 tests waren er 578 positief. Het vindpercentage is met 7,6 procent iets gedaald tegenover 8,2 procent vorige week.”