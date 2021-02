GGD: “Besmettingsniveau in Groningen ligt boven landelijk gemiddelde”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het aantal personen dat in de afgelopen week in de provincie Groningen positief getest werd ligt boven het landelijk gemiddelde. Dat laat de GGD Groningen weten in haar wekelijkse update.

Volgens de GGD is het aantal besmettingen in de afgelopen week ook fors gegroeid. In de afgelopen zeven dagen kwamen er 1.183 besmettingen bij, terwijl dit een week eerder nog 974 waren. Gemiddeld ligt de besmettingsgraad in Groningen de afgelopen week op circa 192 gevallen per 100.000 inwoners en 114 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners op weekbasis. Volgens de Routekaart coronamaatregelen blijft het daarmee op het niveau ‘zeer ernstig’. Met 192 gevallen ligt het besmettingsniveau ook hoger dan het landelijk gemiddelde dat op 166 per 100.000 inwoners ligt. Sinds de uitbraak van de coronapandemie in ons land zijn nu 23.920 inwoners uit de provincie positief getest.

Toename aantal jongeren dat besmet raakt

In vergelijking met vorige week is er een verschuiving te zien in de leeftijdsverdeling van personen die besmet raken. Onder de groep 65-plussers neemt het aantal besmettingen af, onder schoolgaande jeugd is er sprake van een toename. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingsniveau van 8% tegenover 6% vorige week. In de groep 15 tot 19 jarigen om 8% tegenover 6%, in de leeftijdscategorie 20 tot 29 om 19% tegenover 16% in de afgelopen week. In de categorie 30 tot 64 jaar ligt het besmettingsniveau op 49% en in de groep 65 jaar en ouder op 16% tegenover 22% in de week er voor.

Besmettingsbron

De GGD heeft in de afgelopen week bij iedere nieuwe besmetting een volledig bron- en contactonderzoek uit kunnen voeren. In 66% van de nieuwe besmettingen lukte het ook om een vermoedelijke bron aan te wijzen. De meeste mensen, 57%, raakte besmet in de thuissituatie, 15% in werksituaties, 18% tijdens vrijetijdsbesteding, 11% in een zorginstelling en 5% op school of kinderopvang. “Zorginstellingen zijn beduidend minder vaak genoemd als besmettingsbron, de omvang van de grotere besmettingsclusters is sterk afgenomen, maar er zijn nog steeds een aantal clusters in zorginstellingen in de regio”, schrijt de GGD. “Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen; de bovengenoemde percentages tellen dan ook op tot meer dan 100%.”

Ontwikkeling

Het aantal besmettingen in de provincie is de afgelopen week flink toegenomen. De meeste besmettingen werden gevonden in de gemeente Pekela met 262 besmettingen op 100.000 inwoners. In de gemeente Westerwolde gaat het om 257 besmettingen, Midden-Groningen 243, Oldambt 223 en Westerkwartier 185. “Het besmettingsniveau in de gemeente Groningen is voor het eerst in langere tijd flink toegenomen naar 132 per 100.000 inwoners. In de afgelopen week kwamen tien inwoners te overlijden nadat zij eerder positief getest waren op het coronavirus. Het totaal aantal sterfgevallen in de provincie komt daarmee sinds de uitbraak van het virus op 184 te liggen.

Testen

In de afgelopen week werden er op de verschillende testlocaties 10.586 mensen getest. Van deze mensen kregen er 943 een positieve testuitslag. Het aantal afgenomen tests is in vergelijking met de week er voor flink toegenomen. De stijging sluit aan bij het landelijke beeld dat er een inhaalslag heeft plaatsgevonden van tests die door winterse omstandigheden waren uitgesteld. Het vindpercentage is iets gedaald, 8,9% van de afgenomen monsters testte positief waar dit vorige week nog 10,1% was.