Gezamenlijke noodkreet Provinciale Staten over beroerde financiële situatie gemeenten

Alle partijen in Provinciale Staten vragen in een gezamenlijke brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om de Rijksbijdragen en uitgaven van de gemeenten binnen het sociaal domein aan te passen.

De Groninger gemeenten kampen met een beroerde financiële situatie. Eind vorig jaar was er in Provinciale Staten al brede steun voor zo’n gezamenlijke brief, om de problematiek nogmaals te onderstrepen en veranderingen voor te stellen. Kortgeleden bleek dat voor alle Groningse gemeenten, behalve de Stad, een nieuwe korting dreigt, door een andere verdeling van het gemeentefonds.

“Het Rijk moet stappen in onze richting zetten voor het te laat is.” aldus Provinciale Staten in de brief. “Gemeenten hebben een belangrijke taak als het gaat om de leefbaarheid in de steden en dorpen. Onze zorg is dat door de financiële druk de leefbaarheid voor onze inwoners onder druk staat. Gemeentelijke voorzieningen zoals zwembaden en bibliotheken zullen eenmaal wegbezuinigd niet snel terugkomen.”