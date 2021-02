Gespecialiseerd bedrijf gaat explosieven zoeken in Gorechtvijvers

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aanstaande maandag en dinsdag laten de gemeente Groningen en Waterschap Noorderzijlvest onderzoeken of er meer explosief materiaal uit de Tweede Wereldoorlog in de Gorechtvijvers in het Oosterparkwijk ligt.

Vorig jaar visten magneetvissers een drietal oorlogsrestanten op uit het water. Het gespecialiseerde bedrijf Armaex gaat de vijvers daarom verder onderzoeken, om het zekere voor het onzekere te nemen. Omdat er ijs ligt, kan dat met een meetsysteem dat over het ijs geduwd wordt.

“Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kijken we of er nog een vervolgstap nodig is”, aldus het Waterschap. Volgens Noorderzijlvest is geen gevaar voor omwonenden of voorbijgangers.