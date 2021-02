Gemeente wil vier ton voor WIJ Groningen om wachtlijsten jeugdhulp weg te werken

nieuws

Het college van burgemeester en wethouders in Groningen wil dat de gemeente bijna vier ton beschikbaar stelt aan WIJ Groningen om de wachtlijsten in de jeugdhulpverlening weg te werken. Dat schrijft wethouder Isabelle Diks donderdagmiddag in een voorstel aan de gemeenteraad.

Door de coronacrisis neemt het aantal hulpvragen bij WIJ Groningen sterk toe en worden de problemen die de jongeren hebben steeds moeilijker, zo stelt het college. Spanningen binnen gezinnen, eenzaamheid, onveilige thuissituaties, financiële problemen, suïcidaal gedrag, relschoppers, middelengebruik zijn problemen die, sinds de uitbraak van het coronavirus, een vlucht hebben genomen.

Ook komen de hulpvragen bij WIJ Groningen nu vaak te laat binnen, waardoor situaties uit de hand lopen. De wachtlijsten bij GGZ-instellingen en andere locaties voor ‘tweedelijnszorg’, zorgen ervoor dat ook de doorstroom bij WIJ Groningen vastloopt.

Extra ondersteuning

Het geld moet ervoor gaan zorgen dat WIJ Groningen meer mensen kan aannemen en zo extra ondersteuning kan aanbieden aan inwoners bieden om gezinssituaties

langere tijd ondersteuning te bieden. De mensen die nu op de wachtlijst staan moeten beter in beeld blijven, totdat ze kunnen worden doorverwezen. Ook wil WIJ Groningen eerder kunnen ingrijpen in bepaalde situaties, waardoor er soms geen doorverwijzing nodig is.