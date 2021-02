Gemeente roept op om Noorderplantsoen komend weekend te vermijden

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De gemeente Groningen roept haar inwoners vrijdagmiddag op om de drukte van het Noorderplantsoen komend weekend te vermijden.

De verwachte drukte moet gespreid worden over verschillende parken en buitenlocaties in de Stad. Daarom vraagt de gemeente inwoners om een plek in de buurt op te zoeken en niet massaal naar het Noorderplantsoen te komen.

Afgelopen woensdag moesten agenten en BOA’s ingrijpen in het Noorderplantsoen vanwege de drukte. Verschillende bezoekers werden weggestuurd uit het park en verzocht een andere plek in de Stad op te zoeken. De grote drukte zorgde ervoor dat de bezoekers zich niet aan de coronaregels konden houden.

Genieten van het mooie weer komend weekend? Ga naar een plek bij jou in de buurt. We hebben veel plekken waar je kunt chillen. Vermijd de drukte van het Noorderplantsoen. ⛔ Vermijd drukte

↔ Houd 1,5 meter afstand

👫 Max groepsgrootte: 2 personen of 1 huishouden#alleensamen pic.twitter.com/apwlYFH3LF — Gemeente Groningen (@gem_groningen) February 26, 2021