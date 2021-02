Gemeente ondersteunt culturele instellingen met 3,6 miljoen euro

nieuws

Foto: Swingin’ Groningen

Het gemeentebestuur gaat opnieuw de door corona getroffen culturele instellingen helpen. Het college heeft hiervoor van het rijk 3,6 miljoen euro gekregen, voor de eerste helft van 2021.

Het college vindt het belangrijk dat de culturele sector gesteund wordt in deze moeilijke tijd. Ze spelen namelijk een essentiële rol, voor inwoners en bezoekers. Het geld moet ingezet worden voor verschillende doelgroepen binnen de cultuursector. Een deel van het steunpakket is bedoeld voor SPOT, Forum Groningen, het Groninger Museum, Vera en Simplon. Zij krijgen in totaal 2,4 miljoen euro.

Verder komt er een tijdelijke subsidieregeling voor onder meer het CBK, Vrijdag, het Noordpool Orkest en de Culturele Raad Haren. Die zijn lokaal actief en kunnen geen aanspraak maken op landelijke of provinciale steun. Ook onder meer Swingin’ Groningen en ZuHause krijgen geld.

Omdat de cultuursector voor zo’n 60 procent uit zzp’ers bestaat, wil de gemeente hen ondersteunen door hen tijdelijke opdrachten te geven voor kunst in de openbare ruimte, zoals muurschilderingen, street-art en poëzie. Het gaat om 300 duizend euro. Voor de amateurkunst is 200 duizend euro beschikbaar. Tenslotte komt er een noodfonds van 710 duizend euro voor cruciale culturele ondernemers.