Gemeente kapt twintig bomen langs Diepenring voor bouw Kattenbrug

Foto: Jelmer Wijnstra

De gemeente Groningen is vrijdagochtend begonnen met de kap van zo’n twintig bomen langs de Diepenring in Groningen.

De bomenkap stond eigenlijk vorige week al op het programma, maar bewoner Kors van Bladeren vroeg de rechtbank om de bomen te laten staan in afwachting van zijn beroepszaak tegen de bouw van de nieuwe Kattenbrug. De voorzieningsrechter heeft de voorlopige voorziening, waarmee de kap voorlopig zou worden opgeschort, echter afgewezen.

De gemeente wil in maart beginnen met de bouw van een nieuwe brug in het verlengde van het Gedempte Kattendiep: de Kattenbrug. Daarom worden diverse bomen gekapt. Er komen even zovele nieuwe bomen en veel ander groen voor in de plaats.