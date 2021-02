Gemeente Groningen: “Pas op! Steeds meer zwakke plekken en water op het ijs”

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

Mensen die zondagmiddag het ijs op stappen moeten oppassen. Met die boodschap komt de gemeente Groningen.

“De situatie op dit moment is dat we zien dat er op verschillende plekken steeds meer water op het ijs komt te staan”, vertelt woordvoerder Natascha van ’t Hooft van de gemeente Groningen rond 13.15 uur. “In de binnenstad is vooral de situatie bij de bruggen penibel. Er ligt daar geen of nauwelijks ijs. Het schaatsen van een rondje Diepenring is dan op dit moment ook niet mogelijk. Op de Noorderhaven zien we dat het daar te druk is. Veel mensen gebruiken die locatie voor het onderbinden van hun schaatsen, maar daarbij houden ze geen anderhalve meter afstand van elkaar. De oproep is dus om naar een andere plek te gaan.”

Ook op het Paterswoldsemeer is het oppassen. “Wat we daar zien is dat er steeds meer water komt te staan op het ijs aan de randen van het meer. Tevens zien we dat het ijs op het meer nog steeds niet veilig genoeg is voor grote groepen mensen. Dus onze oproep als gemeente is echt om op te passen, om goed uit te kijken. En als je stilstaat, of als je een pauze neemt, echt de coronamaatregelen in acht neemt. Het virus is namelijk ook op deze mooie winterdag actief.”