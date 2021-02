Gemeente: “Geen gratis openbaar vervoer”

nieuws

Foto Andor Heij

De gemeente Groningen is niet van plan om het openbaar vervoer gratis te maken. Dat blijkt uit een ‘quick scan’ van in opdracht van het college van B&W.

De gemeente heeft gekeken naar praktijkervaringen rond gratis openbaar vervoer, zoals in het Belgische Hasselt, voor 65-plussers in Rotterdam en voor mensen met een laag inkomen in de gemeente Het Hogeland.

Uit de quick scan blijkt dat gratis openbaar vervoer leidt tot meer mensen in de bus, en minder mensen die de fiets nemen en gaan lopen. Dat leidt weer tot een toename van het aantal bussen en dus tot een toename van de kosten. Als in Groningen hetzelfde model wordt gebruikt als in Het Hogeland, dan kost dat 3 miljoen euro per jaar extra.

De gemeente ziet meer in de ‘voor elkaar pas’ van Arriva. Daarbij kunnen mensen met een WMO-indicatie regionaal gratis reizen met het openbaar vervoer, en mogen zij ooi gratis een begeleider meenemen. Het college wil die mogelijkheid later dit jaar gaan verkennen.