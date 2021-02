Gemeente gaat voor veilige, vuurwerkloze jaarwisseling

nieuws

De gemeente heeft een meerjarenplan gemaakt voor een veilige jaarwisseling zonder vuurwerk. Gedacht wordt aan een aftelmoment met muziek en een lichtshow, bij voorkeur op de Vismarkt.

Het college zegt een sterke voorkeur te hebben op een landelijk vuurwerkverbod. Dat schept duidelijkheid voor iedereen. Daarom wil de gemeente het programma rond het aftelmoment in de nacht van oud en nieuw uitbreiden met muziek, beelden en een lichtshow. Ook een andere locatie is mogelijk, zoals het Groninger Museum of het Forum.

Het gemeentebestuur wil uiteindelijk toewerken naar een groot lichtfestival, met onder meer lichtprojecties, lichtkunst en een lichtroute op diverse plekken in de binnenstad. De haalbaarheid van zo’n festival moet nog onderzocht worden.