Gemeente gaat voetpad aanleggen langs Paddepoelsterweg

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen gaat in april beginnen met de aanleg van een voetpad langs een gedeelte van de Paddepoelsterweg. Het gaat om een gedeelte ter hoogte van de Zernike Campus.

Door de komst van het Feringa Building op de Zernike Campus wordt het fietspad nog drukker dan het nu al is. In drukke periodes komen er 7.000 tot 8.000 fietsers over het fietspad. Omdat wandelen voor mensen uit Selwerd uit Paddepoel erg druk is door de fietsbrug aan de Penningsdijk, worden mensen niet gestimuleerd om hier te wandelen en te bewegen.

Het voetpad moet daar verandering in aanbrengen. Fietsers uit park Selwerd worden tijdens de bouw voor een deel omgeleid via het begin van de Paddepoelsterweg, de Penningsdijk en de via de Zernike Campus.