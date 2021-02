Gemeente en waterschap zoeken naar explosieven in Gorechtvijver

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Op de vijver bij de Gorechtkade zoeken de gemeente en waterschap Noorderzijlvest maandag naar explosieven. Met een detectieapparaat proberen ze metaal in kaart te brengen.

Vorig jaar vonden magneetvissers drie granaten in de vijver en dat was voor de gemeente en Noorderzijlvest aanleiding om de bodem te onderzoeken. “We hebben nu het geluk dat er ijs ligt,” vertelt Marc Bethlehem van Noorderzijlvest. “Normaal gesproken gebeurt het onderzoek met een bootje, maar nu kan het met een karretje. Deze wordt normaal op land gebruikt, dan lopen ze over akkers op zoek naar explosieven.” Het apparaat werkt met magnetische velden. “Als er iets van metaal is in de bodem, dat kan bijvoorbeeld een fietswrak zijn of een granaat, dan heb je een verstoring van een magnetisch veld. Op het kantoor kunnen ze daar kaartjes van maken en dan zie je voorwerpen. Op die manier kan je de bodem onderzoeken.”

Dat de granaten in de Gorechtvijver gevonden werden was voor hem verrassing. “In 2006 was er al eens gebaggerd en niets meer gevonden. Het is mogelijk dat materiaal door de magneetvissers uit de bodem getrokken is, of dat iemand iets in het water heeft gegooid en dat dat bij toeval gevonden is.”

Henk Dijkema van de gemeente heeft een mogelijke verklaring waarom de granaten juist daar gevonden werden. “In de oorlog moesten de Duitsers op een gegeven moment vluchten. Het is kansrijk dat ze toen dachten dat ze twee dingen konden doen: we laten het achter maar dan hebben we de kans dat we onze eigen munitie om de oren krijgen, of we laten het achter in het kanaal. Dat is veel gebeurd.”

Armaex, het bedrijf dat het onderzoek uitvoert, gaat de gegevens analyseren. “Als er wat gevonden wordt is het afhankelijk van de locatie wat er gaat gebeuren,” zegt Dijkema. “Als het aan de oppervlakte ligt kunnen we besluiten om het op te ruimen.”