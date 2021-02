‘Geluidsoverlast in Glimmen en Haren niet uit te sluiten door lesvluchten in avonduren’

nieuws

Foto: Estormiz via Wikimedia Commons (CC 1.0 SA)

Vanaf 3 maart gaat de KLM Flight Academy weer beginnen met lesvluchten vanaf Groningen Airport Eelde. Om achterstanden in te lopen, wordt er de komende weken ook in de avonduren gevlogen. Hoewel dorpskernen zoveel mogelijk worden vermeden, is volgens de luchthaven niet uit te sluiten dat Haren en Glimmen het geluid van de vliegtuigen gaan horen.

In verband met het Coronavirus moest de vliegschool stoppen met de lesvluchten en liep daardoor flinke vertraging op. Om de achterstanden in te lopen, wil de vliegschool het aantal lesvluchten de komende maanden flink opschroeven, ook in de avonduren.

Volgens de luchthaven gaat de vliegschool er alles aan doen om geluidshinder te beperken, maar is enige geluidshinder niet weg te nemen. De start- en landingsoefeningen vormen daarbij het voornaamste risico op hinder. “De woonkernen van Eelde-Paterswolde, Haren, Donderen, Vries, Yde en Glimmen zullen zoveel als mogelijk worden vermeden maar KLM Flight Academy kan niet uitsluiten dat geluid daar wel hoorbaar kan zijn”, aldus Groningen Airport Eelde.

De luchthaven verwacht dat het aantal vliegbewegingen in de avonduren na een aantal weken zal afnemen, maar dat deze ook na de opstartperiode door zullen gaan.