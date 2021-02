Geen treinen naar Zwolle door sein- en wisselstoring

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten donderdagochtend en -middag rekening houden met vertraging. Door een storing is er geen treinverkeer mogelijk.

De problemen ontstonden in de ochtend op het baanvak tussen Meppel en Zwolle. Spoorbeheerder ProRail laat weten dat er sprake is van een sein- en wisselstoring. Door deze storing is het treinverkeer stilgelegd. Vervoersbedrijf NS heeft bussen ingezet. Echter moet men wel rekening houden met een vertraging van meer dan zestig minuten. Tussen Groningen en Meppel rijden nog wel treinen.

ProRail is druk bezig om het euvel op te lossen. De verwachting is dat er vanaf 13.00 uur weer treinen kunnen rijden.

Tussen Zwolle en Meppel rijden er geen treinen door een sein-en wisselstoring. Dit duurt tenminste tot 13:00 uur. Er rijden snelbussen tussen Meppel en Zwolle. pic.twitter.com/gqeX07Lj6R — TreinAlert (@TreinAlert) February 11, 2021