Geen treinen naar Delfzijl door storing

Treinreizigers tussen Groningen en Delfzijl moeten zondag rekening houden met vertraging. Door een storing is er geen treinverkeer mogelijk.

De problemen begonnen rond 11.30 uur. Tussen Appingedam en Delfzijl kunnen de wissels niet bediend worden. Spoorbeheerder ProRail heeft daarop besloten dat er tussen de beide stations geen treinverkeer mogelijk is. Vervoersbedrijf Arriva zet bussen in. Tussen Groningen en Appingedam rijden nog wel treinen.

Een storingsploeg van spoorbeheerder ProRail gaat ter plaatse. Het is onbekend hoe lang de problemen gaan duren.

