Geen ‘mooi potje beuken’ dit jaar op de Grote Markt tijdens SuperBowl

Het traditionele potje American Football op de Grote Markt tijdens de SuperBowl kan vanwege de coronacrisis uiteraard geen doorgang vinden. De Groningen Giants gaat het feestje zeker missen.Ieder jaar is de eerste zondag van februari voor liefhebbers van de NFL, de belangrijkste dag van het jaar. Dan wordt namelijk de wedstrijd van het jaar gespeeld die uit maakt wie zich een jaar lang winnaar van de SuperBowl mag noemen.

Voor de American Footballers van de Groningen Giants betekent de coronacrisis dat ze niet met 1000 man tot diep in de nacht in de Drie Gezusters en de Grote Griet kunnen zitten. Normaalgesproken gaat dat gepaard met veel Amerikaanse lekkernijen, cheerleaders en dus het potje American Football op de Grote Markt in de rust van de wedstrijd.