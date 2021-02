Gebruikers app CoronaMelder kunnen na waarschuwing direct naar teststraat

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Mensen die op hun smartphone de CoronaMelder hebben geïnstalleerd kunnen zich vanaf woensdag direct laten testen nadat ze een waarschuwing hebben ontvangen.

De app op de telefoon houdt in de gaten met wie je op een dag contact hebt. Mocht één van deze personen positief getest worden dan krijg je een waarschuwing op je telefoon binnen. Vanaf woensdag kan men zich nu direct na deze melding laten testen. Tot dusver was de richtlijn om daar vijf dagen mee te wachten. Wel moet degene die direct een test laat afnemen, dat nogmaals doen, vijf dagen na het risicovolle contact. Dat heeft ermee te maken dat een test soms pas dagen later kan meten of het virus is overgedragen. Al die dagen moet men wel thuis in quarantaine blijven.

Door de aanpassing hoopt het Ministerie van Volksgezondheid dat besmettingen eerder ontdekt worden. Sinds de invoering van de app in oktober zijn 100.000 tests uitgevoerd na een waarschuwing van de CoronaMelder. De app is inmiddels 4,5 miljoen keer gedownload.