GBB: coalitiepartijen stemden vaak tegen gunstige moties voor Groningen

Foto: still uit livestream tweedekamer.nl

De Groninger Bodem Beweging heeft het stemgedrag rond gaswinningsmoties tijdens het kabinet Rutte III onderzocht. De GBB wil hiermee inzicht bieden in het stemgedrag van de diverse partijen.

Er waren tussen oktober 2017 en 31 december 2020 in totaal 39 debatten en commissievergaderingen die specifiek over de gaswinning in Groningen of over mijnbouw gingen. Daar vloeiden in totaal 218 moties uit die ten gunste van Groningen waren. Daarvan werden 136 aangenomen en 82 verworpen.

De SP diende de meeste moties in, 57 stuks. De SGP diende de minste moties in (2 stuks). Denk diende helemaal geen moties in. Van de oppositiepartijen werden de moties van GroenLinks het vaakst aangenomen (29 van de 35). Alle moties van de PVV (11) en Forum voor Democratie (3) werden verworpen. De PvdA diende relatief veel moties in (27) en er werden relatief veel verworpen (17).

Volgens de GBB stemden de coalitiepartijen het vaakst tegen moties die gunstig waren voor Groningen; de oppositiepartijen, in het bijzonder PvdA, SP, GroenLinks en PvdD, stemden het minst vaak tegen Groningen. De GBB geeft aan dat stemmers Deze informatie kunnen gebruiken bij het maken van een keuze voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van medio maart.