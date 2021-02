Gasunie klaar voor koude dagen: “Extra mensen stand-by”

nieuws

foto: Bob de Vries

De Gasunie is klaar voor de koude dagen die voor de deur staan. Het bedrijf heeft extra teams van medewerkers stand-by staan.

Sinds de aankondiging van kouder weer dat op komst was heeft Gasunie Transport Services, dat verantwoordelijk is voor het transport van gas in Nederland, zich voorbereidt. De verwachting is dat vanaf komende week, als het echt flink kouder wordt, de vraag naar gas aanzienlijk toe gaat nemen. Daarmee zullen ook de werkzaamheden toe nemen. Om daar klaar voor te zijn, zijn er extra teams stand-by voor eventuele aanvullende werkzaamheden.

Als het kouder wordt, en de vraag naar gas toe neemt, staan de installaties bij Gasunie klaar om aan de vraag te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld door gelijktijdig gas van import, Nederlandse gasproductie als van gas afkomstig uit diverse gasopslagen, gelijktijdig in te zetten. Vanwege afname van de gasproductie uit het Groningen gasveld is de verwachting dat er meer gas geïmporteerd moet worden. Een woordvoerder laat weten dat Gasunie medewerkers klaar staan om direct in te kunnen grijpen bij eventuele storingen.