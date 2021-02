nieuws

Foto: 112 Groningen

De brandweer moest maandagmiddag een gasleiding provisorisch repareren aan de Oostersingel in Groningen. In de leiding was een lek ontstaan bij graafwerkzaamheden.

Ter plaatse voerde de brandweer metingen uit om het lek op te sporen. Vervolgens werd de kapotte leiding provisorisch gerepareerd. De politie heeft de straat enige tijd afgezet, in verband met het lek.

Enexis zal later ter plaatse komen om het lek te dichten.