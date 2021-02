Frituurloop in Stad om lokale ondernemers te ondersteunen

nieuws

Foto: Herman van de Molen - Internet, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41382362

Een wandeling van zes kilometer langs vijf cafetaria’s om hen in deze coronatijd te ondersteunen. Dat is in het kort samengevat de Frituurloop die op 27 en 28 februari georganiseerd wordt door Bar Smoke.

“Het idee is vorige week ontstaan”, vertelt Bojan Aleksander van Bar Smoke. “We hebben ervaring opgedaan met de Culinaire 4 Mijl en zo ontstond het idee om een frituurloop te organiseren. Volgens mij een prachtige manier om lokale ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke tijd.” Het concept is simpel. Je maakt een wandeling van zes kilometer, komt langs verschillende snackbars, je eet daar een snack en drinkt er een drankje en je neemt er deel aan een quizronde. “Degene die bij deze quiz de meeste punten haalt wint de hoofdprijs, een jaarvoorraad aan frikandellen.”

Volgens Aleksander wordt alles coronaproof georganiseerd. “We kunnen in totaal 350 tot 400 deelnemers hebben. We organiseren het op 27 en 28 februari waarbij we op beide dagen ook twee shifts hebben. De eerste shift start om 12.00 uur, de tweede om 15.00 uur. Deelname kost 4 euro en opgeven kan via deze website.”

Mocht de frituurloop een succes worden dan ligt er een plan op tafel om wekelijks een loop te gaan houden. “Waarbij het dan de bedoeling is dat we iedere keer vijf andere snackbars in de loop opnemen zodat we daarmee zoveel mogelijk ondernemers helpen en ondersteunen.”