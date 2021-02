Frituurloop groot succes: “Ik heb alleen maar mensen met een grote glimlach gezien”

nieuws

De eerste dag van de Frituurloop is zaterdag een groot succes geworden. Dat laat Bojan Aleksander van Bar Smoke zondag weten.

“Ik heb alleen maar blije gezichten gezien”, vertelt Aleksander. Bij de Frituurloop maken deelnemers een wandeling van ongeveer zes kilometer die hen langs vijf cafetaria’s voert. Bij de cafetaria’s wordt er een snack gegeten en een drankje gedronken om de ondernemers in deze moeilijke coronatijd te ondersteunen. “Ja, het was een heel groot succes. Ik heb inmiddels met verschillende eigenaren van cafetaria’s gesproken en iedereen zegt dat het een heel groot succes is geworden. Er is weer eens een flinke aanloop en er kan weer eens een praatje gemaakt worden. En, ook niet onbelangrijk, er wordt omzet gedraaid.”

De wandeling vindt volledig coronaproof plaats. “We hebben dat ook heel goed in de gaten gehouden en we hebben teruggekoppeld gekregen dat er nergens problemen zijn geweest en dat het nooit ergens te druk was.” Zondag vindt de tweede editie plaats. “De eerste groep is om 12.00 uur gestart, de volgende groep start om 15.00 uur. Alle plekjes zijn overigens vergeven, er kunnen geen deelnemers meer worden toegelaten.” Maar omdat het zo’n groot succes is wordt de Frituurloop ook volgende week georganiseerd. “Daar zijn nog plekken beschikbaar. Meer informatie daarover vind je op deze website.” Aan die ronde zullen andere cafetaria deelnemen zodat zoveel mogelijk ondernemers geholpen gaan worden.

Aan de Frituurloop is overigens ook een quiz gekoppeld. Degene die de meeste vragen goed beantwoord wint een jaarvoorraad aan frikandellen.

