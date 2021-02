nieuws

Foto: Rick van der Velde

Forum Groningen moet open voor jongeren. Daarvoor pleiten de fractie van de Jonge Democraten, de jongerenvereniging van D66, en de Groninger Studentenbond, de GSb, woensdag.

Aanleiding voor de oproep is de boodschap van het kabinet van vorige week dat men onderzoek wil doen of jongeren elkaar binnenkort weer kunnen ontmoeten. Het kabinet denkt dat bijvoorbeeld dorpshuizen, sporthalen en bibliotheken hiervoor in aanmerking kunnen komen. De JD en de GSb vinden dat Forum Groningen een geschikte plek is. “Het Forum is in een normale situatie ook al een plek waar veel mensen samenkomen, met veel plek om op afstand en coronaproof sociale ontmoetingen te organiseren”, zegt Silke Kok, voorzitter van de JD.

Het openen van Forum Groningen is volgens de JD belangrijk om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren. Daarbij moet er wel rekening worden gehouden met de coronamaatregelen, zoals de anderhalve meter afstand. “De jongeren in onze stad hebben zich uitstekend gedragen tijdens de coronacrisis, maar veel van diezelfde jongeren lijden nu mentaal onder de huidige maatregelen. Het heropenen van het Forum zou volgens ons bijdragen aan die mentale gezondheid van jongeren in Groningen.” Marinus Jongman van de GSb sluit zich daar bij aan: “Elke ontmoetingsplek die niet begint met www. zou een grote verbetering zijn, vooral omdat veel studentenkamers te krap zijn om elkaar veilig te kunnen ontmoeten.”

In de gemeenteraad wordt woensdag gesproken over verschillende experimenten die in Groningen kunnen worden gedaan.