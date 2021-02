FNV dreigt gemeente Groningen voor de rechter te slepen over financiën Schakelkans

nieuws

Vakbond FNV overweegt juridische stappen te ondernemen tegen de gemeente Groningen, om inzage af te dwingen in de geldstromen tussen de gemeente en Schakelkans, het project waarbij mensen uit de bijstand weer een kans op een baan moeten krijgen door tijdelijk onder het minimumloon te werken.

De vakbond diende eind november een Wob-verzoek in bij de gemeente Groningen, omdat de bond vermoedt dat uit deze geldstromen blijkt dat de gemeente en werkgevers meer baat hebben bij het programma dan de deelnemers. “De gemeente Groningen had tot 9 februari de tijd om onze vragen te beantwoorden maar is in gebreke gebleven”, aldus FNV-bestuurder Maureen van der Pligt. “We zijn nu genoodzaakt om te kijken naar juridische stappen.”

FNV riep de gemeente eind september al op te stoppen met Schakelkans. “De deelnemers zijn slechts goedkope arbeidskrachten in een goedkoop verdienmodel voor werkgevers, bureau Schakelkans en de gemeente Groningen”, zo stelt Van Der Pligt. “De grootste gemeente van het noorden blijft echter gebruikmaken van Schakelkans om mensen uit de bijstand aan de slag te krijgen. Wij zullen er alles aan doen om een einde te maken aan dit verdienmodel over de ruggen van uitkeringsgerechtigden.”

De Gemeente Groningen is het totaal niet eens met de aantijgingen van de FNV. Wethouder Carine Bloemhoff sprak deze eind september al stellig tegen, omdat het geld wat overblijft uit de betalingen van de bedrijven, wordt geïnvesteerd in de scholing van de deelnemers. Ook krijgen de deelnemers, bovenop hun uitkering, twee euro per uur uitbetaald.