Fietsster gewond bij verkeersongeluk in Hoogkerk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk in Hoogkerk maandag aan het einde van de middag is een fietsster gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.40 uur ter hoogte van de rotonde Johan van Zwedenlaan met het Hoendiep. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Voor zover bekend gaat het om een eenzijdig verkeersongeluk waarbij een fietsster gevallen is. Daarbij is de vrouw gewond geraakt.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Behalve de politie kwam ook een Rapid Responder naar de plaats van het ongeluk. Een verpleegkundige heeft het slachtoffer ter plaatse kunnen behandelen.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.