Fietser onderuit op Meerweg bij Haren door gladheid

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagochtend op de Meerweg bij Haren is een fietser onderuit gegaan. Dat meldt Ruben Huisman van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 09.30 uur nabij de Meerwegbrug. “Het betrof een man en een kind die waarschijnlijk onderweg waren richting het Paterswoldsemeer om daar een rondje te schaatsen”, vertelt Huisman. “Ze waren dik ingepakt en hadden tassen bij zich. Op de Meerweg ging het echter mis. Door de gladheid gingen ze onderuit.” Volgens Huisman waren hulpdiensten snel ter plaatse. “Ambulanciers hebben de twee gecontroleerd maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.”

Wel stapten de vader en het kind in de ambulance. “Ze zijn in de ziekenwagen naar huis gebracht. Eén van de ambulanciers is op de fiets gestapt om het rijwiel terug te brengen.”