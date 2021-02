Fietser gewond bij verkeersongeluk Peizerweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Peizerweg woensdag aan het einde van de ochtend is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond de klok van 11.30 uur. “Het gaat om een ongeluk waarbij een auto en een fiets betrokken zijn”, vertelt Ten Cate. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend, maar uit het verhaal dat ik hier hoor blijkt dat de fietser aangereden is door een personenauto.” Volgens de fotograaf waren hulpdiensten snel ter plaatse. “Ambulanciers hebben het slachtoffer gecontroleerd. De persoon is daarna meegenomen naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was de weg tijdelijk afgezet. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.