Fietser gewond bij verkeersongeluk Friesestraatweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagavond op de Friesestraatweg is een fietser gewond geraakt. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

Het ongeluk gebeurde rond 19.20 uur op het fietspad onder de ringweg nabij het Donghornsterpad. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Patrick Wind van 112groningen.nl. “Een fietser is aangereden door vermoedelijk een persoon op een elektrische step. De fietser is hierbij ten val gekomen en raakte gewond.” Ambulanciers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Rick ten Cate van tencatefotografie.nl meldt dat het slachtoffer slechtziend is en op zijn fiets een bordje met de letters ‘SZ’ heeft bevestigt om dit aan te geven.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.