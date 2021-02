FC Groningen rond met spits Paulos Abraham

sport

Foto FC Groningen.nl Paulos Abraham

FC Groningen is rond met Paulos Abraham. De 18-jarige Zweedse aanvaller komt per direct over van AIK uit Solna.

De jeugdinternational wordt een half jaar gehuurd en dan ligt er een vijfjarig contract voor hem klaar.

“Het is bekend dat we al langere tijd op zoek waren naar een aanvallende versterking, maar hadden tot afgelopen weekend niet gedacht dat Paulos Abraham voor ons haalbaar zou zijn”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen. “Paulos is pas 18 jaar, maar staat te boek als één van de grootste Europese talenten in zijn leeftijdscategorie. Als je op zo’n jonge leeftijd al een vol seizoen meedraait op het hoogste voetbalniveau van Zweden met een topclub als AIK, dan zegt dat veel over zijn potentie.”