FC Groningen rekent in eigen huis af met PEC Zwolle

sport

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen heeft zaterdagmiddag met 1-0 gewonnen van PEC Zwolle. In een bevroren Groene kathedraal tekende Jorgen Strand Larsen in de eerste helft voor het enige doelpunt tegen de Blauwvingers.

In de eerste helft was de Trots van het Noorden heer en meester, maar liet het na om de wedstrijd in het slot te gooien. Na zestien minuten voetballen brak Strand Larsen de ban met alweer zijn negende treffer van het seizoen. Na een goede aanval kon hij eenvoudig binnen schieten.

In de tweede helft ging FC Groningen door met voetballen. Na 59 minuten kreeg Pelle Clement een rode prent na een nare overtreding op Lundqvist. Tegen tien man wist FC Groningen gek genoeg een minder harde vuist te maken en begon het slordiger te voetballen. Desondanks wist de ploeg van Danny Buijs vast te houden aan de stand en won het zo met 1-0 van de Zwollenaren.

Volgende week zondag speelt FC Groningen om half drie de Derby van het Noorden tegen SC Heerenveen.