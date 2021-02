FC Groningen pakt in eigen huis een punt tegen Feyenoord in een vermakelijk duel

sport

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen heeft woensdagavond een punt uit het vuur gesleept in eigen huis tegen nummer vijf Feyenoord. In het Hitachi Capital Mobility stadion kwamen beide teams in een heerlijke wedstrijd niet tot scoren: 0-0.

In de eerste helft keken de beperkte aanwezigen naar een zeer vermakelijke eerste helft waarin beide ploegen grote kansen kregen op de openingstreffer. Namens de Trots van het Noorden kwamen Da Cruz, Gudmundsson en Strand Larsen tot ‘dotten van kansen’.

In het tweede bedrijf kwam het elftal van Danny Buijs tot twee keer toe goed weg. Alessio Da Cruz kon een inzet van Sinisterra van de lijn halen en even later belande een stiftje van Linssen op de bovenkant van de lat. Buiten een uithaal van Sinisterra kwam de brilstand niet meer in gevaar. De eindstand: 0-0.

Met het gelijke spel blijft FC Groningen stevig op de zesde plaats in de Eredivisie. Aanstaande zondag trapt de Trots van het Noorden om half drie af in eigen huis tegen Fortuna Sittard.