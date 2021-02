FC Groningen en AIK Solna onderhandelen over Paulos Abraham

sport

Foto: Joakim Hall via Wikimedia Commons

FC Groningen en AIK Solna zijn in gesprek over een transfer van de 18-jarige Paulos Abraham naar de Groningse club. Dat bevestigt de Zweedse club vrijdagochtend op haar website.

“Het is waar dat we met FC Groningen in gesprek zijn”, zegt AIK Football-sportdirecteur Henrik Jurelius. “Maar meer dan dat kan ik op dit moment niet zeggen.”

Zweedse media stellen dat de 18-jarige Zweed zelf al in Nederland is om medisch gekeurd te worden. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus liet zondagavond weten via Instagram dat hij onderweg was naar Schiphol om Abraham op te halen.