Extinction Rebellion voert actie op Grote Markt

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Extinction Rebellion heeft zaterdagmiddag actie gevoerd op de Grote Markt. Enkele tientallen mensen voerden actie vanwege de klimaatcrises.

De actie maakt onderdeel uit van Lenterebellie die vrijdag en zaterdag plaatsvinden in diverse steden in het land. Behalve in Groningen vonden er ook acties plaats in onder andere Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. In iedere stad werd op een andere manier invulling gegeven aan de actie. Zo werden in Eindhoven straten beschilderd en werden in Roermond ‘boombommetjes’ uitgedeeld. In Groningen bestond de actie uit een lege schoenen speech. Verspreidt over de Grote Markt lagen paren schoenen. Deze schoenen symbooliseerden de massasterfte als er niet in de klimaatcrisis wordt ingegrepen.

“Terwijl de leefbaarheid voor mens en dier in gevaar is door de gevolgen van de klimaat- en ecologische crises, blijft de overheid stil”, schrijft Extinction Rebellion. “Zij weigert eerlijk te zijn over het gevaar waar wij ons in bevinden, ondanks het ondertekenen van het Parijsakkoord en decennialang waarschuwen door wetenschappers. Het nieuwe kabinet moet eindelijk doen wat nodig is om de klimaatcrisis tegen te gaan.”