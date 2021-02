Eurovoetbal keert volgend jaar definitief terug

sport

Finale tussen Sporting en FC Groningen/Cambuur, foto Andor Heij

Het befaamde Eurovoetbaltoernooi keert in 2022 definitief terug. De laatste keer dat dit toernooi gehouden werd was in 2012.

Het toernooi gaat drie onderdelen omvatten. De eerste is de meest vertrouwde met elftallen van jeugd onder de 18. Daarnaast komen er profvrouwen onder de 21. In beide gevallen moeten dat Europese en Nederlandse topteams zijn. Ook komt er een dag met G voetbal. Dat is voor voetballers met een beperking.

Voorheen werd Eurovoetbal tijdens Pinksteren gehouden. Dat wordt nu in het weekeinde rond Hemelvaart van donderdag 26 tot en met zondag 29 mei.

De finaledag wordt gehouden in stadion Esserberg. Op de andere dagen worden ook andere sportcomplexen in Groningen gebruikt.

Eurovoetbal had een lange traditie in Groningen. Het jeugdvoetbaltoernooi met veel nationale en internationale topclubs werd 35 jaar lang gehouden tussen 1977 en 2012.