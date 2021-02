Erfgoedvereniging Heemschut start petitie voor behoud landschappelijk erfgoed

nieuws

Erfgoedvereniging Heemschut is woensdag een petitie gestart met een oproep voor het behoud van het Groninger landschappelijk erfgoed. De bond maakt zich zorgen over de energietransitie en de gevolgen daarvan voor het landschap.

“Het is tijd voor een breed gedragen tegengeluid”, schrijft de erfgoedvereniging. “Een geluid tegen verglazing door zonneweides en tegen verrommeling door windturbines.” De vereniging laat weten dat ze zich ten volle bewust is van de klimaatcrisis en de noodzaak van de energietransitie. “Het provinciebestuur ziet onze provincie als dé energieprovincie van Nederland. Op zichzelf een mooi streven. Onder burgers moet een zo groot mogelijk draagvlak worden gecreëerd. De provincie poogt dat te bewerkstelligen door participatie. Maar velen laten zich niet meer overtuigen.”

Schade aan welzijn van mens, natuur en leefbaarheid

De erfgoedvereniging hekelt de strategie of visie die de provincie heeft rond de energietransitie. Deze zou namelijk volledig ontbreken. Daarnaast is er ook geen consensus onder de gemeenten over de uitvoering en invulling van de Regionale Energie Strategie, de RES. “Het is prachtig als we straks aan de gevraagde doelstellingen voldoen, maar als dat grote schade met zich meebrengt aan het welzijn van mens, natuur en leefbaarheid, dan moeten we ons afvragen of we daar verstandig aan doen. In een open brief heeft Heemschut Groningen begin 2020 alle Groninger gemeenteraden én het provinciebestuur onze zorgen over de gevolgen van de RES en het klimaatakkoord voor het traditionele cultuurlandschap kenbaar gemaakt. In deze brief hebben wij ook het bevoegd gezag gevraagd om onze suggesties voor inpassing van energielandschappen te overwegen. Helaas bleef de brief nagenoeg onbeantwoord.”

Duurzame energie op plekken die daarvoor het meest geschikt zijn

Heemschut erkent dat duurzame energie met de energietransitie erg belangrijk is voor de toekomst van de provincie. “Maar willen wij een toekomst zonder landschappelijk schoon? Wij roepen de politiek daarom nogmaals op om het opwekken van duurzame energie allereerst te bundelen op de plaatsen die hiervoor het meest geschikt zijn zoals bestaande industrieparken, daken van grote bedrijfsgebouwen en kantoorcomplexen of het ontwikkelen van offshore windparken op zee. Het karakter van het cultuurhistorisch waardevolle landschappelijk schoon in de provincie Groningen wordt in toenemende mate verstoord door grootschalige energie-’parken’ waar verglazing door zonneweides en verrommeling door windturbines steeds meer de boventoon voeren.”

De petitie voor het behoud van het landschappelijk erfgoed is te vinden op deze website.