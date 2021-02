Erfgoedpartners en CGTC gaan fusie aan

nieuws

Foto: Olaf Vos (CGTC) en Roeli Broekhuis (Erfgoedpartners)

De twee grote organisaties voor Groninger erfgoed, taal en cultuur, bundelen hun krachten en gaan fuseren. Het gaat om Erfgoedpartners en Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC).

De twee provinciale instellingen wonen sinds deze maand onder één dak in het pand van Erfgoedpartners aan het Lopende Diep, en gaan intensief samenwerken. Het gaat om een bestuurlijke fusie; beide organisaties behouden zoveel mogelijk hun zelfstandigheid. Het CGTC was tot nu toe gevestigd in het gebouw van de Groninger Archieven aan het Cascadeplein.

Door de fusie is volgens de twee organisaties nu deskundigheid aanwezig op het volle spectrum van erfgoed in Groningen. Dat geldt voor materieel erfgoed als gebouwen en borgen, en voor immaterieel erfgoed, zoals taal, tradities en gewoonten. Overheden, organisaties, educiatieve instellingen en particulieren kunnen er terecht voor advies en ondersteuning in de breedste zin.