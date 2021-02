“Er wordt wel gehamsterd, mensen nemen wat extra aardappelen en potgroenten mee”

nieuws

Foto: Harro Meijer

Supermarkten in de gemeente Groningen merken duidelijk dat er zaterdag gehamsterd wordt. Aanleiding voor het hamsteren is het weeralarm dat rond het middaguur door het KNMI werd gegeven.

“We konden het vooral vanochtend merken”, vertelt een medewerkster van de Albert Heijn aan het Floresplein. “Het was merkbaar drukker. Normaal op een zaterdag kunnen we het af met één kassière, nu hadden we er twee nodig. Of er ook extra producten door klanten in werden geslagen, dat durf ik niet te zeggen.”

Coop Paterswoldseweg: “Mensen zeggen dat ze wat extra meenemen”

Ook bij Coop Lubbers aan de Paterswoldseweg is het drukker. “In het begin van de middag hadden we meer mensen in de winkel dan wat voor dat moment normaal is”, zegt een medewerkster. “Nu halverwege de middag valt het mee. Wel zien we dat mensen meer boodschappen halen. Dat is ook wat we horen aan de kassa dat mensen zeggen dat ze toch wat extra meenemen. Vooral de broden zijn in trek. Op zich is dat ook wel logisch want dat is handig om in huis te hebben.” Wel zijn er volgens de medewerkster nog geen lage schappen

Poiesz: “We hebben hier op ingespeeld”

Bij de Poiesz aan de Savornin Lohmanlaan merken ze duidelijk dat mensen beginnen te hamsteren. “Maar we hebben hier op ingespeeld”, vertelt een manager. “Het weer waar we mee te maken krijgen werd al een aantal dagen aangekondigd zodat we er voor gezorgd hebben dat ons magazijn wat voller ligt dan wat gebruikelijk is. Dus ik ben niet bang voor lege schappen. Wel horen we van de klanten dat ze wat extra meenemen. We zien dat de aardappelen en de potgroenten in trek zijn. Maar ook vlees wordt meer verkocht. Je merkt wel aan alles, aan het gedrag en aan de geluiden, dat er wat staat te gebeuren.”

Omzet van 150 procent

Bij de Coop aan het Koopmansplein in Ten Boer daarentegen is het rustig. “Ik heb geen verhalen hier gehoord over drukte en over lege schappen. Misschien komt het ook wel omdat de mensen zich in Ten Boer niet gek laten maken.” Klanten laten ondertussen weten dat ze bij andere supermarkten in de gemeente wel extra drukte waarnemen. “Als klant sprak ik een manager die het had over een kerstomzet. Dat de omzet op 150% ligt in vergelijking met normaal. Vooral broden, afbakbroodjes en wc-papier gaat vaak over de toonbank. In de winkel was iemand op zoek naar bami in blik. Ja, zulke situaties zorgen weer voor vreemd gedrag.”

Op social media gaan foto’s rond van lege schappen in supermarkten. Die situatie lijkt in Groningen vooralsnog niet aan de orde.