“Er wordt hard gewerkt om ‘Unzipped’ nog ietsjes langer in Groninger Museum te houden”

Foto Wouter Holsappel: Groninger Museum Rolling Stones

De persconferentie van demissionair premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond heeft grote gevolgen voor het Groninger Museum. Doorat de lockdown verlengd wordt kan het museum tot begin maart de deuren niet openen.

“We zijn zo langzamerhand slecht nieuws gewend”, zegt directeur Andreas Blühm. “Maar eerlijk is eerlijk, slecht nieuws went nooit. Wel hadden we al het vermoeden dat de kans klein was dat we weer open zouden kunnen. De tentoonstelling ‘Unzipped’ van The Rolling Stones kunnen we in principe tot eind maart aanbieden. Op dit moment vinden er gesprekken plaats waarbij er misschien nog een heel klein beetje ruimte is om het nog wat verder te verlengen. Maar veel zal dat niet zijn. Dat heeft er mee te maken dat Unzipped in juni in Frankrijk verwacht wordt.”

Blühm spreekt daarbij ook alle lof uit voor het team van The Stones. “Zij doen er alles aan om het maximale mogelijk te maken. Maar uiteindelijk zijn we afhankelijk van de maatregelen zoals die zijn.” De tentoonstelling Unzipped ging vorig jaar november open. In totaal hebben 20.000 mensen een bezoek kunnen brengen. Om quitte te draaien zijn er 200.000 bezoekers nodig.