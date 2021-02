“Er gaan enorme hoeveelheden chocomelk doorheen, vanochtend al 500 bekers verkocht”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De chocolademelk is niet aan te slepen bij restaurant De Rietschans aan de Meerweg in Haren. Volgens eigenaar Frans Kappenburg zijn er alleen vanochtend al vijfhonderd bekertjes warme chocomelk verkocht.

Hoi Frans! Hoe gaat het?

“Ik vind het super leuk dat je belt maar ik heb eigenlijk heel weinig tijd. Ik sta nu bij een supermarktgroothandel om nieuwe voorraad in te slaan. Zo erg is het namelijk. De chocolademelk, gevulde koeken en knakworsten zijn niet aan te slepen. Dus ik ben even snel naar de groothandel gereden om een nieuwe voorraad in te slaan.”

Jullie zijn donderdag voor het eerst ‘open gegaan’ hè?

“Klopt. We hebben ons laten informeren hoe we dat in deze coronatijd het beste konden doen. Men liet weten dat we niet aan de waterkant mochten verkopen en dat we ook geen glühwein in de verkoop mochten doen. Op basis daarvan hebben we ons verkooppunt zo ingericht dat alles coronaproof is en sinds donderdag gaat dat ontzettend goed. Er is heel veel animo. En weet je wat het leuke is? De mensen houden zich ontzettend goed aan de maatregelen. Iedereen houdt zich keurig aan de regels. Dat vind ik echt heel mooi.”

Heb je enig idee hoeveel liter chocolademelk er doorheen is gegaan?

“Ik moet je eerlijk bekennen dat ik dat niet weet. Als team hadden we het er vanochtend ook over en het plan is om vanavond de balans op te maken hoeveel we nu precies verkocht hebben. Maar als ik je vertel dat we alleen vanochtend al vijfhonderd bekertjes chocomelk verkocht hebben, dan is dat toch super? En ondertussen loopt de verkoop van de knakworsten en gevulde koeken ook heel goed.”

De horeca wordt hard geraakt door de coronamaatregelen. Dat dit nu kan, ik hoor aan u dat u heel blij bent …

“Ja, dit is prachtig. We leven in een moeilijke tijd. Maar al die mensen die deze dagen langs komen, die allemaal een glimlach op hun gezicht hebben omdat ze genieten van het winterweer, dat is prachtig. En dat maakt ons zelf ook blij. Het is echt een opleving. Maar als je het niet erg vindt leg ik de telefoon nu neer, want ik moet echt even verder. Anders zit mijn team straks zonder gevulde koeken en dat moet natuurlijk niet, haha.”