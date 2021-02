Enorme groei vooraanmeldingen voor de RUG

nieuws

foto: Bob de Vries

Het aantal studenten aan de RUG zou het volgende academisch jaar wel eens de pan uit kunnen rijzen. Dat meldt de Universiteitskrant.

Het aantal vooraanmeldingen is 25 procent hoger dan vorig jaar. Bij een aantal faculteiten is er zelfs een verdubbeling van het aantal vooraanmeldingen. Rector magnificus Cisca Wijmenga spreekt van een zorgelijke ontwikkeling. ‘Als deze getallen waarheid worden, is dat iets wat je bijna niet meer kan handelen.’

Bij sommige faculteiten, zoals Science & Engineering (FSE) en Economie & Bedrijfskunde (FEB), is sprake van ongeveer een verdubbeling. Wijmenga heeft een verklaring voor de grote toename. Het gaat om een combinatie van Brexit (waardoor studenten die niet naar een Britse universiteit kunnen, alsnog voor Groningen kiezen) en de coronapandemie, waardoor studenten opnieuw niet voor een tussenjaar kiezen. De cijfers kunnen nog veranderen. Studenten melden zich vaak op meerdere universiteiten, zodat het onzeker is waar ze uiteindelijk voor kiezen.

Het probleem is dat met méér studenten de werkdruk aan de universiteiten fors toeneemt. Wijmenga is daar erg bang voor. ‘Want we zien nog geen enkele beweging bij onze minister. We weten ook niet wat er met de kabinetsformatie gaat gebeuren, maar ik ben op korte termijn niet erg hoopvol.’ Ze rekent niet op compensatie uit Den Haag.