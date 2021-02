Eigenaar rijschool: “Geef ons ook voorrang bij vaccinatie”

Rijschooleigenaar Marcel Nieuwland van 1-2 Drive uit Stad, Ten Boer en Winschoten zou het liefst zien dat rijinstructeurs ook een voorrangsgroep worden bij de vaccinatie tegen het coronavirus.

Al sinds 15 december staan alle lesauto’s in Nederland stil, als één van de maatregelen tegen het coronavirus. Lessen voor motoren en brommers kunnen nog wel doorgaan. Voor Marcel betekent de stilstand een grote financiële klap voor zijn bedrijf. “Het kost me wel 3000 euro per dag. Ik krijg wel een deel van de lonen terug van de overheid, maar huren, lease-kosten en wegenbelasting niet.”

Ook ziet Marcel grote problemen bij eenmanszaken. “Ik heb toevallig vandaag iemand in dienst genomen omdat diegene het als eenmanszaak niet meer aan kan. Als het zo door gaat tot de zomervakantie zal denk ik ongeveer 50% omvallen,” vertelt Marcel.

Als één van de oplossingen ziet hij een voorrangspositie in het vaccinatiebeleid: “Eigenlijk zouden rijinstructeurs net als leraren van scholen voorrang moeten krijgen bij het krijgen van een spuit. Wij zien meerdere leerlingen op een dag, we rijden ze overal naar toe, heen en weer. Het zou mooi zijn als de rijinstructeur in het virus dan in ieder geval niet kan krijgen, en dus ook niet kan overdragen,” aldus de rijschool-eigenaar.