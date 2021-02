Eerste ijsbaandag in Garmerwolde groot succes: “Het was genieten”

nieuws

Foto: Erick Bakker

De eerste ijsbaandag in Garmerwolde is woensdag een groot succes geworden. “Het was volop genieten”, zegt Pia Pops van ijsvereniging Presto.

De ijsbaan was van 13.30 tot 17.00 uur geopend. “We hadden alles keurig ingericht”, vertelt Pops. “We hadden de bankjes zo neergezet dat mensen op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar hun schaatsen konden onderbinden. Hoeveel schaatsers er precies zijn geweest dat vind ik lastig om te zeggen maar toch zeker enkele tientallen.” Vanwege de coronamaatregelen was de ijsbaan alleen open voor leden.

Warme chocolademelk

Ook donderdag wil men de baan openen. “En ik heb denk ik wel leuk nieuws want we hebben vanmiddag gehoord dat we toch koek en zopie mogen aanbieden. Hoe we dat precies gaan doen is nog een beetje onduidelijk. De afgelopen jaren konden we gebruik maken van de naastgelegen voetbalkantine, maar die mag niet open. Nu hebben wij zelf ook een container en als het wat mee zit dan willen we morgen warme chocolademelk verkopen.”

“Hopelijk gaat het streng genoeg vriezen”

Ondertussen is men ook bezig met de kwaliteit van het ijs. “De kwaliteit is niet al te best. Vanmiddag hebben we daarom een gedeelte geschaafd en hebben we ook een deel opnieuw onder water gezet. Hopelijk is de vorst komende nacht streng genoeg om daar een mooie ijsvloer van te maken.” De bedoeling is dat de ijsbaan in Garmerwolde donderdag geopend is van 13.30 uur tot 17.00 uur. “Houd daarvoor onze website in de gaten of kijk naar de vlag bij de ijsbaan. Als de vlag in top hangt dan zijn we open.”