Eerste dag click & collect is succes: “Zoveel bestellingen had ik niet verwacht”

Het is woensdag de eerste dag dat winkels click & collect mogen aanbieden. Online je bestelling doen waarna je vier uur later je product op kunt halen. Bij de boekwinkels in de gemeente Groningen is het een groot succes.

“Het gaat echt heel goed”, vertelt Petra Ordelman van boekhandel Boomker in Haren. “En dat hadden we van tevoren niet verwacht. We hebben te maken met winterse omstandigheden en dan verwacht je dat mensen misschien wat meer thuis blijven of dat ze misschien niet komen omdat ze hele andere zorgen aan hun hoofd hebben. Maar niets is minder waar. Er wordt veel online besteld en daarna komt men op een afgesproken tijdstip naar de winkel. Wat we zien is dat dit ook in alle rust gebeurd. Mensen hebben geduld en ze vinden het heel prettig om even een praatje te kunnen maken.”

Thuis bezorgen gaat ook door

Ordelman is ook blij dat deze vorm van verkoop aangeboden kan worden. “Sinds de lockdown kon men al online bestellen waarna wij de spullen thuisbezorgden. Dat liep goed. En dat blijven we ondertussen ook aanbieden. Dus mensen die bijvoorbeeld minder mobiel zijn die kunnen er nog steeds voor kiezen dat we de spullen thuisbezorgen. Maar met click & collect zie je nu in ieder geval weer mensen bij je winkel en dat is zo ontzettend fijn. Om weer even een kort praatje te kunnen maken.”

Nieuwe maatregel met een hele administratie

Ook bij Van der Velde boeken aan het Akerkhof is men blij. “Ja het gaat heel goed”, laat Maureen Poort van de boekhandel weten. “Veel mensen bestellen via de website waarna wij het pakketje in orde brengen en contact met de mensen opnemen om een afhaalmoment af te spreken. Als ik nu in de agenda kijk dan zie ik al dat het blauw van de afspraken staat, dus het gaat heel goed.” Wel moest er volgens Poort de afgelopen twee weken wat werk verzet worden. “Het is een nieuwe maatregelen en daar hoort een hele administratie bij. Maar we hebben een ontzettend goed team dat goed op elkaar is ingespeeld waardoor we dit op tijd en veilig aan kunnen bieden.”

“Even een praatje maken”

Ook Poort ziet dat mensen blij zijn dat ze weer even langs kunnen komen. “Mensen willen graag weer even een praatje maken. En natuurlijk is het niet als vanouds dat mensen rond kunnen sneupen maar dit is in ieder geval een stap in de goede richting. Welke boeken veel over de toonbank gaan deze dagen? We zien dat het nieuwe boek van Frank Westerman ‘De Kosmische Komedie’ goed loopt en ook het jeugdboekenserie ‘De Waanzinnige Boomhut’ van Andy Griffiths loopt als een trein.”

Sneeuwpanter

Nog even terug naar Ordelman van Boomker in Haren. “Welk boek ik de mensen aan zou raden om nu te kopen? De Sneeuwpanter van de auteur Sylvain Tesson. Het is een prachtig boek met een heel mooi uiterlijk. En als ik zo naar buiten kijk is dit boek volgens mij ook nog ontzettend passend in de sneeuwwereld waar we nu in zitten.”