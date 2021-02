@ease opent steunpunt voor jongeren met problemen in Groningen

nieuws

Volgende week dinsdag opent @ease een steunpunt voor jongeren met problemen in het pand van Jimmy’s aan de Herestraat in Groningen. Vrijwilligers en professionals van verschillende lokale organisaties bieden een luisterend oor aan jongeren met wie het niet lekker gaat.

De Stichting @ease wil voorkomen dat jongeren te lang alleen blijven rondlopen met hun problemen.“Jongeren voelen zich gehoord en minder alleen. Een enkel gesprek kan soms al genoeg zijn. Het lucht op, maakt ze sterker en kan vaak erger voorkomen”, aldus Wim Veling, hoogleraar psychiatrie en initiatiefnemer van@ease Groningen.

Stichting @ease is de Nederlandse variant van het succesvolle Australische initiatief Headspace, opgericht door de Australische overheid en inmiddels actief in onder andere Denemarken, Canada, Israel, Ierland, Belgie, Frankrijk, Duitsland. In Nederland heeft @ease al vestigingen in Maastricht, Heerlen, Amsterdam en Rotterdam.

Binnenlopen zonder afspraak

Elke dinsdag is de vestiging van 15.00 tot 18.00 uur geopend. Een afspraak maken is niet nodig. “Maar om er zeker van te zijn dat je terecht kan voor een gesprek in de huidige corona tijd, vragen we je vooraf te laten weten dat je langs wilt komen”, zo schrijft @ease. Dat kan door te bellen of te mailen. Voor meer informatie zie www.ease.nl of email naar groningen@ease.nl.

In Groningen is een @ease vestiging opgezet in samenwerking met de Gemeente Groningen, Accare Groningen, het Universitair Centrum Psychiatrie, onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen, en Molendrift.