Duizendste verbeterde woning van De Huismeesters opgeleverd

Foto: De Huismeesters

Woningcorporatie De Huismeesters heeft vrijdagmiddag de duizendste van de 1.400 verbeterde woning opgeleverd. De bewoner van een woning aan de Wibenaheerd in Beijum kreeg daarom een bloemetje van de woningcorporatie.

“Wij zijn trots op dit resultaat. 1.000 verbeterde woningen vinden wij een belangrijk moment om bij stil te staan”, Sije Holwerda, directeur-bestuurder. “De Huismeesters De Huismeesters ligt op schema met het verduurzamen van haar woningbezit. Ondanks de coronaperiode en dankzij de medewerking van onze bewoners was dit resultaat mogelijk.”

De Huismeesters investeert de komende 10 jaar 300 miljoen euro in haar woningbezit, gemiddeld 35.000 euro per woning. 900 woningen zijn naar label A gebracht. De andere 100 woningen zijn opgewaardeerd naar label B.

Eind 2018 maakte de woningcorporatie bekend dat het zo’n 2.000 woningen in haar bestand wil renoveren of slopen en herbouwen. Vooral woningen gebouwd tussen 1950 en 1970 zijn op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid niet meer van deze tijd. In de wijken De Wijert en Selwerd sloopt De Huismeesters woningen en vervangt deze door duurzame nieuwbouw. In Selwerd komt ruimte voor middenhuur-woningen.