Duizend jongeren gaan protesteren op Vismarkt: “De rek is er uit”

Vismarkt - Foto: Andor Heij

Duizend jongeren gaan op woensdag 10 maart protesteren op de Vismarkt. Volgens Casper Farret Jentink van de organisatie is het tijd om een maatschappelijke discussie te starten over de impact van de coronamaatregelen op jongeren.

Hoi Casper! Wat gaat er precies gebeuren?

“Op 10 maart willen we vanaf 14.00 uur met duizend jongeren op de Vismarkt gaan staan. Dit gebeurt allemaal volledig coronaproof. Er worden stippen op de Vismarkt aangebracht waar je op moet gaan staan zodat de anderhalve meter afstand te allen tijde is gewaarborgd. Om de actie te kunnen organiseren hebben we contact gezocht met de gemeente en de politie. Ondertussen zien we dat het met de aanmeldingen behoorlijk storm loopt.”

Hoe is het idee voor de actie ontstaan?

“Het idee is een tijdje geleden ontstaan. Op een gegeven moment ben ik gaan twijfelen aan de coronamaatregelen. Voor mij persoonlijk gebeurde dat toen de avondklok werd ingevoerd. Ik merkte aan mezelf dat deze avondklok veel deed met mijn psychische gezondheid. Ik was veel meer aan het piekeren, ik had meer stress. Ik heb toen wat berichtjes daarover geplaatst op mijn persoonlijke Instagram-pagina en daar kreeg ik best wel wat reacties op waaruit ik op kon maken dat het onderwerp behoorlijk leeft onder de jongeren, maar dat ook heel duidelijk de rek er uit is. Veel jongeren hebben moeite met de maatregelen en merken daar de gevolgen van. Samen met Nikki Potze heb ik toen deze actie bedacht.”

Een actie die voor de duidelijkheid niet bedoeld is om het bestaan van corona te ontkennen en te onderschatten hè?

“Nee, klopt. Wat wij willen is een maatschappelijke discussie op gang brengen waarbij de vraag centraal moet staan of de huidige maatregelen wel proportioneel zijn ten opzichte van de jongeren. We zeggen niet dat de universiteiten direct open moeten, hoewel we het wel hopen. Wij denken dat oudere generaties zich onvoldoende beseffen wat deze maatregelen met jongeren doen. We hebben minder sociaal contact, de feestjes zijn er niet meer en het gemeenschapsgevoel ontbreekt. Ik hoor van steeds meer jongeren dat ze daar last van hebben.”

Dat deze maatschappelijke discussie nu op dit moment niet gevoerd wordt komt dat misschien ook omdat er een taboe op rust? Als je naar een gemiddelde talkshow-tafel krijgt dan zie je daar eigenlijk nooit jongeren zitten die praten over hun problemen ….

“Klopt. Er heerst zeker een gevoel van schaamte. En het is ontzettend jammer dat er een stigma op het onderwerp zit. Behalve de maatschappelijke discussie aanzwengelen is dat ook een tweede doel van onze actie, om de jongeren met elkaar in gesprek te laten gaan. Dat je door de coronamaatregelen met psychische klachten kampt, dat je dat ook eens van anderen gaat horen dat ook zij hier mee dealen. We proberen dit ook tot uiting te brengen door de sprekers die op de Vismarkt een woordje gaan doen. We hopen dat door deze persoonlijke verhalen het gemeenschapsgevoel terugkeert.”

Je zei in het begin dat de actie ontzettend goed loopt. Duizend is ook echt duizend en niemand meer hè?

“Iedereen die deel wil nemen moet zich aanmelden. Bij duizend zijn we vol. Gisteren hebben we de actie online gezet en zijn zowel de website als de Instagram-pagina live gegaan. Het was vanaf het begin direct ontzettend druk. Dat kwam mede omdat Tim Hofman het bericht deelde waardoor het even viral ging. Op een gegeven moment was het zelfs zo druk dat Instagram niet eens meer kon openen. Inmiddels zitten we op ruim honderd aanmeldingen, ik verwacht dat de resterende negenhonderd plekken al heel snel ‘uitverkocht’ zullen zijn.”

Meer informatie over de actie is te vinden op deze website. Op de pagina kun je je ook aanmelden.