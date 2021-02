Drukte op Kardingerplas: ‘Anderhalvemeter gaat vandaag niet lukken’

nieuws

Foto: Benson Kua via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Net als op de andere meren binnen de gemeentegrenzen, is het donderdagmiddag erg druk op het Zilvermeer in Groningen. Op de Kardingerplas zijn honderden mensen schaatsend het ijs opgegaan.

Op het meer zijn onder andere groepen aan het ijshockeyen, zo meldden omwonenden. “Nee, die anderhalvemeter gaat vandaag niet lukken op de Kardingerplas”, zo schrijft Johan Fehrmann van Beijumnieuws op Twitter. “Wat een volk.”

Ook het Zilvermeer is niet geheel dichtgevroren en er zijn verschillende plekken waar geen ijs ligt. De ijsdikte is, zeker nu het niet meer vriest in Groningen, langzaam aan het afnemen. De ijskwaliteit van de wateren in de gemeente is, door de tussenkomst van sneeuw in de vorstperiode, van slechte kwaliteit.

