“Drukte in de natuur viel op eerste voorjaarsdag mee”

De drukte in de natuurgebieden viel zaterdag op de eerste mooie voorjaarsdag van dit jaar mee. Dat zegt woordvoerder Imke Boerma van Staatsbosbeheer.

Hoi Imke! Het viel dus mee met de drukte?

“Het heeft vandaag vrijwel nergens tot problemen geleid. Alleen in de regio Baarn moesten verkeersregelaars ingezet worden. Dat er geen problemen waren betekent overigens niet dat het rustig was. Er waren genoeg mensen in onze gebieden. Hoe het overigens in de gebieden van Natuurmonumenten was, dat weet ik niet.”

Kun je wel zeggen dat het op een mooie zaterdag in coronatijd drukker is dan op een zaterdag voor de coronaperiode?

“Ja, absoluut. Er spelen verschillende dingen. Mensen zijn bijvoorbeeld heel beperkt in wat ze kunnen doordat veel locaties gesloten zijn, terwijl de natuur altijd open is. Daarnaast ligt een periode van winterweer achter ons en op een mooie voorjaarsdag als deze zal dat toch extra stimuleren om er even op uit te gaan, om de natuur in te trekken. Dat is wat we sowieso overigens zien in deze hele coronatijd. Dat mensen de Nederlandse natuurgebieden herontdekken en herwaarderen. En daarbij moeten we dan nu ook wel zeggen, omdat het over drukte gaat, is dat er te weinig natuur is in ons land.”

Ieder jaargetijde heeft zijn bekoringen. Mensen die er morgen op uittrekken, waar zouden zij absoluut op moeten gaan letten als ze door een natuurgebied wandelen?

“Vorige week hadden we te maken met temperaturen van -10 graden, nu gaan we in sommige delen van het land richting de +20 graden. Je ziet dat de natuur daar direct op reageert. Als je door een gebied loopt, kijk dan bijvoorbeeld naar de sneeuwklokjes. Die laten zich in deze periode zien. Maar ook narcissen en andere stinzenplanten zouden zich al kunnen laten zien. En luister ook goed. De eerste voorjaarsvogels laten zich namelijk al horen.”

En je hebt ook nog een aantal praktische tips hè?

“Klopt. Als je morgen naar een natuurgebied gaat en als je ziet dat het daar te druk is, volle parkeerterreinen of teveel mensen in de gebieden, rijd dan door en zoek een andere plek. En daarnaast. Als je een wandeling maakt en je drinkt of je eet wat. Neem dan je afval mee. Laat het niet rondslingeren in de natuur.”