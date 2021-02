Drukte bij schoenmaker: ‘We slijpen wel 50 tot 60 schaatsen per dag’

Door de aankomende vrieskou is het vrijdag al erg druk bij schoenmaker Jan Venema aan de Korreweg. Mensen lopen af en aan met hun botte schaatsen. ‘We slijpen wel 50 tot 60 schaatsen per dag’.

Venema geniet van de drukte. “Ik krijg er juist energie van. Je ziet wel dat mensen nu minder schoenen brengen. Het zijn vooral schaatsen die mensen binnen brengen.” Het werk gaat bijna volledig geautomatiseerd. “Met het apparaat stellen we de ronding van de schaats in. Ik behandel ze wel voor het slijpen specifieke plekjes met de hand bij en geef ze altijd nog een na behandeling.”

Men lijkt op het laatste moment aan te komen met hun schaatsen, maar volgens Venema zijn ze juist mooi op tijd. “Er ligt nog helemaal geen ijs. Normaal gesproken komen mensen juist dan pas, maar misschien vanwege corona dat mensen er zo naar uitkijken om even iets leuks te doen dat ze juist nu al komen.” Venema is zelf ook fervent schaatsliefhebber. “Maar de winkel gaat niet dicht dus dat moet maar in de avonduren.”